Навальный арестован на 30 суток

Химкинский городской суд на выездном заседании, которое прошло в отделе полиции в подмосковных Химках, заключил Алексея Навального под стражу на 30 суток.

"Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 года", — написал адвокат блогера Вадим Кобзев в Twitter.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после его прилёта из Берлина. Из-за неоднократного нарушения условий испытательного срока блогеру могут изменить меру пресечения на реальное тюремное заключение.