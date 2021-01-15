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Ролик в YouTube поднял вопрос о перезахоронении Ленина

Общество

Необычный праздничный ролик, появившийся накануне Нового года на YouTube и в соцсети "Контакте", поразил своей эпатажностью и неоднозначностью. Причем сделан ролик был качественно, на уровне хорошего рекламного видео — с известными актерами в главных ролях. Однако посыл ролика — вовсе не праздничный, да и автор пока скрывает своё лицо.

В ролике можно увидеть счастливую семью, собравшуюся за столом под бой курантов проводить старый год. Но перед самым обращением президента телевизор решает объявить бойкот и отключается. Маленькая девочка предлагает родным погадать на книгах и как вариант предлагает томик из Собрания сочинений Ленина. Девочке называют случайную страницу, и когда она зачитывает строчку, то повисает тягостное молчание.

Цитата из книги, которая случайно досталась девочке, действительно существует и приводится в 54-м томе сочинений Ленина. Это его письмо к партийному деятелю Иосифу Уншлихту:

"Гласность ревтрибуналов — не всегда; состав их усилить "вашими" людьми, усилить их связь (всяческую) с ВЧК; усилить быстроту и силу их репрессий, усилить внимание ЦК к этому. Малейшее усиление бандитизма и т. п. должно влечь военное положение и расстрелы на месте. СНК сумеет это быстро провести, если вы не прозеваете, и по телефону можно. Поговорите ещё со Сталиным и, буде нужным считаете, покажите ему это письмо".

Как пишет журнал "Максим", ролик посмотрели свыше 200 тысяч человек на YouTube и больше 3,5 млн в соцсети. Аккаунт, разместивший ролик, имеет символичное название "Расстанный проезд 3" — если кто не знает, то это адрес кладбища, где похоронены мать и сёстры Ильича. Да и слоган впечатляет — "Невыносимое выносимо".

По данным издания "Подъём", актёры, снявшиеся в ролике, имена заказчиков называть не стали. Сыгравшая роль малышки-гадалки Марина Сабурова сказала, что "пока ничего не афишируется".

Вопрос о перезахоронении Ленина — больная тема для многих россиян. И поднимается он уже не первый год. Согласно опросу ВЦИОМ в 2020 году, инициативу перезахоронения вождя пролетариата поддерживают более 60% россиян. В конце 2019 года Владимир Путин выступал против такой идеи, поскольку тело Ленина — "память" для многих россиян.

Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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