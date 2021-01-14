Роскачество раскрыло новую схему мошенничества через "ВКонтакте"

Эксперты Роскачества обнаружили новую схему мошенничества, связанную с соцсетью "ВКонтакте".

Специалисты зафиксировали фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей, которая угрожала им взломом профиля.

"Атака нацелена на похищение пароля пользователя с целью дальнейшего взлома профиля в соцсети и использования его для мошенничества и рассылки спама", — сообщили эксперты.

Об атаке могут говорить сообщения, содержащие информацию о том, что через 24 часа будет создан архив на переписки пользователя и отправлен на электронную почту. Также мошенники предлагают войти в аккаунт, чтобы отменить создание архива и поменять пароль.

В письме содержится фишинговая ссылка, переход по которой передаёт пароль мошеннику.

Представители "ВКонтакте" пояснили, что скачать персональный архив с данными профиля без подтверждения с привязанного к аккаунту устройства невозможно, сообщают РИА "Новости".