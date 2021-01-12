Вильфанд: "Центр европейской части России посинеет от холода"

Жителей нескольких российских регионов ожидают аномальные морозы. Причина резкого снижения температуры — нехарактерное перемещение воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской части России.

"Этот процесс уже начался. Температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы", — сообщил в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Уже к середине недели в Москве ожидаются 25-градусные морозы, которые продержатся до 17 января.

На картах прогноза погоды отрицательная температурная воздуха закрашивается иссиня-чёрным цветом.

"Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода", — шутит Вильфанд.

Аномальные морозы 0 до минус 35-40 градусов охватили юг Западной Сибири.

Последний раз такая температура здесь наблюдалась в 2006 году, отметил синоптик.

На юге европейской части России тоже испортилась погода. Там не сильные морозы, но ожидаются осадки и ураганный ветер.