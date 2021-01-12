Жителей нескольких российских регионов ожидают аномальные морозы. Причина резкого снижения температуры — нехарактерное перемещение воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской части России.
"Этот процесс уже начался. Температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы", — сообщил в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Уже к середине недели в Москве ожидаются 25-градусные морозы, которые продержатся до 17 января.
На картах прогноза погоды отрицательная температурная воздуха закрашивается иссиня-чёрным цветом.
"Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода", — шутит Вильфанд.
Аномальные морозы 0 до минус 35-40 градусов охватили юг Западной Сибири.
Последний раз такая температура здесь наблюдалась в 2006 году, отметил синоптик.
На юге европейской части России тоже испортилась погода. Там не сильные морозы, но ожидаются осадки и ураганный ветер.
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