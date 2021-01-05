Песков признался, что ругает дочь за "ляпы"

Старшей дочери Дмитрия Пескова часто достаётся от отца за "ляпы". Об этом пресс-секретарь РФ рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

"Когда дочка делает какие-то ляпы, конечно, я ей звоню и говорю иногда весьма жёстко, не лезь, пожалуйста", — сказал Песков.

Также он отметил, что всё равно восхищается своей дочерью, так как она молода и находится в поисках себя.

Сначала Лиза Пескова училась в институте стран Азии и Африки, где её распределили в группу изучения турецкого языка. Таким образом, она пошла по стопам отца, но через год передумала и пошла учиться в школу менеджмента, которую, как сказал Песков, можно сравнить с ПТУ.

Также представитель Кремля рассказал, что Лиза работала продавцом в люксовых магазинах, а потом решила поступить в магистратуру МГИМО. Кроме того, дочь Пескова занимается бизнесом.

Песков отметил, что все начинания его дочери привлекают внимание.