Благодаря мониторингу цен на продукты питания, организованному Генпрокуратурой, удалось не допустить роста цен на них с начала пандемии коронавируса.
Инспекторы стали активнее обрабатывать поступающие сообщения о нарушениях закона о формировании цен на продукты, установили обмен информацией с ФАС и организовали регулярные проверки, отметили в пресс-службе ведомства.
Данные меры позволили остановить рост цен и предупредить их повышение во многих российских регионах.
В первом полугодии 2020 года в ходе проверок было зафиксировано более 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продукты. 330 виновных лиц привлекли в административной ответственности, было вынесено 540 предупреждений, сообщает ТАСС.
В конце декабря 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин наделили правительство РФ правом вводить предельные цены на некоторые категории товаров первой необходимости. Данные меры правительства будут действовать до 90 дней.
Поклонники не ожидали увидеть знаменитого кутюрье в таком облике.