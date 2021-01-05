В Генпрокуратуре рассказали о борьбе с ростом цен на продукты

Благодаря мониторингу цен на продукты питания, организованному Генпрокуратурой, удалось не допустить роста цен на них с начала пандемии коронавируса.

Инспекторы стали активнее обрабатывать поступающие сообщения о нарушениях закона о формировании цен на продукты, установили обмен информацией с ФАС и организовали регулярные проверки, отметили в пресс-службе ведомства.

Данные меры позволили остановить рост цен и предупредить их повышение во многих российских регионах.

В первом полугодии 2020 года в ходе проверок было зафиксировано более 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продукты. 330 виновных лиц привлекли в административной ответственности, было вынесено 540 предупреждений, сообщает ТАСС.

В конце декабря 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин наделили правительство РФ правом вводить предельные цены на некоторые категории товаров первой необходимости. Данные меры правительства будут действовать до 90 дней.