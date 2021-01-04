Россиян призвали отказаться от поездок на новогодние праздники

В период новогодних праздников россиянам не следует забывать о необходимости соблюдения социальной дистанции во время прогулок. Также не стоит отправляться в дальние путешествия.

Поездки лучше заменить на прогулку в парке или по городу.

"На праздники лучше всего гулять в парках. При этом важно помнить, что если в парке есть люди, надо или соблюдать соцдистанцию, или, если такой возможности нет, надевать маску", — цитируют врача-инфекциониста Николая Малышева РИА Новости.

На морозе защитная маска быстро выходит из строя, поэтому их нужно чаще менять.

Новогодние праздники лучше провести дома с семьёй и воздержаться от любых поездок.

Ранее россияне перечислили причины, по которым встретят Новый год дома.