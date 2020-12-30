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Гимн Российской Федерации отмечает 20-летний юбилей

Общество

Музыка гимна СССР стала гимном России в конце 2000 года, когда президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Музыка к советскому гимну была написана ещё в 1943 году по заказу Иосифа Сталина композитором Александром Александровым.

Автор слов к гимну — Сергей Михалков, который был и автором первоначальной версии.

Тогда многие политики, представители общественности и деятели культуры осудили предложение возродить гимн.

Обновлённый гимн СССР впервые прозвучал в Большом кремлёвском дворце 30 декабря 2000 года и вот уже 20 лет является официальным в нашей стране.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что означают символы России.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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