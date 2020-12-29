Аналитики изучили расходы россиян перед Новым годом

Несмотря на финансовые проблемы, вызванные коронакризисом, россияне не экономят на покупках в преддверии новогодних праздников. К такому выводу в результате исследования пришли аналитики портала "СберИндекс". Этот период времени традиционно характеризуется повышенными тратами.

"В период с 21 по 27 декабря аналитики "СберИндекса" наблюдали характерный рост расходов в предновогодний период. По масштабу он пока не отстаёт от прошлогоднего и составляет +22% (неделя к неделе), с корректировкой на календарный фактор. Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне +1,1% год к году", — говорится в исследовании.

Отмечается, что если данный уровень расходов сохранится, то годовое снижение потребительских расходов достигнет уровня 5,8%. При этом номинальные траты на продовольственные товары за год составят 4,6%, сообщает РИА "Новости".