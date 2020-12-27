Россиянка "воскресла" и пришла за денежной выплатой в ПФР

Жительница Орска, без вести пропавшая в 2004 году и признанная умершей в 2015, внезапно "воскресла" в Башкирии и пришла в Пенсионный фонд за единовременной выплатой.

У без вести пропавшей в 2004 году жительницы Орска Оренбургской области остались трёхлетний сын и шестимесячная дочь. Воспитывать малышей пришлось отцу пропавшей женщины. Спустя какое-то время он обратился в суд за признанием дочери безвестно отсутствующей. Это дало детям право получать пособия по случаю потери кормильца. В 2015 году решением суда женщина была признана умершей.

Каково же было удивление сотрудников Пенсионного фонда Республики Башкортостан, когда в 2020 году "умершая" пять лет назад женщина заявилась к ним за единовременной выплатой. Выяснилось, что все эти годы беглянка жила в Башкирии, вышла замуж и родила ещё одного ребёнка.

Теперь перед судом стояла обратная задача: признать "умершую" живой. Для этого суд должен отменить своё же, ранее принятое решение. В суде и произошла встреча матери и оставленных ею детей.

Женщина заявила, что не собирается возвращаться. Дети, в свою очередь, ответили, что даже не помнят, как выглядела их мать. В общем, счастьем воссоединения семьи здесь и не пахло.