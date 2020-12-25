Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Обвинение требует для Широкова год тюремного заключения
Прилучный оценил рассказ бизнесмена, который "разукрасил" ему лицо
"Лично я бы вышел": Зеленский прокомментировал Минские соглашения
Глазами психолога: "Белая ворона" в фильме "Зачарованная"
ФИФА отменила два чемпионата мира в 2021 году
Полицейский убил безоружного афроамериканца в США
Режим готовности: в Пентагоне ждут провокаций Трампа на инаугурации
Дрожжина и Цивин распродают имущество и обнуляют банковские счета
Вдова Джигарханяна мечтает воссоединиться с мужем на небесах

Почему агрессия против ковид-диссидентов переходит в убийства?

Общество

В последнее время участились шокирующие случаи противостояния так называемых "масочников" и "безмасочников". За отказ надеть маску людей бьют и даже убивают — драки со смертельным исходом происходят в транспорте, магазинах, на улицах. Что провоцирует такую агрессию в обществе? Как снизить градус напряжения в социуме? На эти и другие вопросы в интервью "Правде.Ру" рассказал психиатр, врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Почему агрессия против ковид-диссидентов переходит в убийства?

"Да, это очень печально. Но я думаю, среди прочих причин, в этом есть и доля вины средств массовой информации. Что я имею в виду? Открываешь утром любую информационную страницу, будь то телевизионная, радио или страница онлайн-издания, и видишь новости о смертях и убийства. Таким образом создаётся такой информационный фон.

Новости о погибших от коронавируса знаменитостях всё время на первой полосе. Это негативно влияет на людей среднего и пожилого возраста. Они невротизируются, они впадают в депрессию. Депрессия очень часто сопровождается тревогой, которая вызывает выброс гормонов стресса и провоцирует повышенную агрессивность. Это известный факт.

Почему ковид-дисседентство провоцирует агрессию?

У нас появилась такая прослойка среди населения, которые протестуют против пандемии, такие ковид-диссиденты. Они категорически не хотят надевать маски. На самом деле это их дело. Хотя, на мой взгляд, у члена коллектива, члена социума это, конечно, протест неправильный.

Конечно, это вызывает раздражение у людей, которые их окружают, которые носят маски и которые совершенно справедливо считают, что они могут переносить инфекцию от человека к человеку.

Что происходит с психикой?

Я всегда студентам привожу в пример, когда пожилому человеку случайно в трамвае наступили на ногу, в ответ он ударил своей клюкой пассажира по голове и убил его. Вот такая неадекватная реакция. Это реальный случай из судебно-психиатрической практики и довольно часто встречается среди людей пожилого возраста, когда процессы торможения психики начинают давать сбой, то есть агрессия и несдержанность выходит на первый план.

Такая разрушительная агрессия характерна сейчас для состояния многих людей среднего возраста и даже молодого. Механизмы возникновения агрессия в сторону омоложения. Конечно, это связано с ситуацией, к которой приводят те гормональные изменения в нашем организме, обусловленные формированием стресса.

Когда они сталкиваются в ковид-диссидентами, у них возникает такое сильное возмущение и жажда привести ситуацию в норму, которую они считают необходимой, что агрессия выливается бесконтрольно. По сути дела, это та агрессия, которая не контролируется головным мозгом, нашей психикой. А формируется она именно под влиянием средств массовой информации", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

﻿﻿

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"Это же надо так ненавидеть людей": Володин - об угрозах Киева Крыму
Обвинение требует для Широкова год тюремного заключения
Прилучный оценил рассказ бизнесмена, который "разукрасил" ему лицо
Почему агрессия против ковид-диссидентов переходит в убийства?
"Лично я бы вышел": Зеленский прокомментировал Минские соглашения
Глазами психолога: "Белая ворона" в фильме "Зачарованная"
ФИФА отменила два чемпионата мира в 2021 году
Полицейский убил безоружного афроамериканца в США
Режим готовности: в Пентагоне ждут провокаций Трампа на инаугурации
Дрожжина и Цивин распродают имущество и обнуляют банковские счета
Популярное
Новости футбола
Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.

Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках
На территории Китая упал 10-тонный метеорит
Космос
На территории Китая упал 10-тонный метеорит
Политика. Новости и аналитика
Жириновский нашёл виновников пандемии коронавируса
Азербайджан
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Василий Амирджанов В России могут заблокировать популярные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему вакцина "Спутник V" была одобрена в Аргентине Любовь Степушова Игорь Буккер Сатурналии язычников превратились в Рождество Игорь Буккер
Комментарии
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Олег Шеин: в мире идет наступление капитала на права обычного человека
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Немецкий постпред закрыл путь Германии на постоянное место в СБ ООН 
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников