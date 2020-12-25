В последнее время участились шокирующие случаи противостояния так называемых "масочников" и "безмасочников". За отказ надеть маску людей бьют и даже убивают — драки со смертельным исходом происходят в транспорте, магазинах, на улицах. Что провоцирует такую агрессию в обществе? Как снизить градус напряжения в социуме? На эти и другие вопросы в интервью "Правде.Ру" рассказал психиатр, врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг.

"Да, это очень печально. Но я думаю, среди прочих причин, в этом есть и доля вины средств массовой информации. Что я имею в виду? Открываешь утром любую информационную страницу, будь то телевизионная, радио или страница онлайн-издания, и видишь новости о смертях и убийства. Таким образом создаётся такой информационный фон.

Новости о погибших от коронавируса знаменитостях всё время на первой полосе. Это негативно влияет на людей среднего и пожилого возраста. Они невротизируются, они впадают в депрессию. Депрессия очень часто сопровождается тревогой, которая вызывает выброс гормонов стресса и провоцирует повышенную агрессивность. Это известный факт.

Почему ковид-дисседентство провоцирует агрессию?

У нас появилась такая прослойка среди населения, которые протестуют против пандемии, такие ковид-диссиденты. Они категорически не хотят надевать маски. На самом деле это их дело. Хотя, на мой взгляд, у члена коллектива, члена социума это, конечно, протест неправильный.

Конечно, это вызывает раздражение у людей, которые их окружают, которые носят маски и которые совершенно справедливо считают, что они могут переносить инфекцию от человека к человеку.

Что происходит с психикой?

Я всегда студентам привожу в пример, когда пожилому человеку случайно в трамвае наступили на ногу, в ответ он ударил своей клюкой пассажира по голове и убил его. Вот такая неадекватная реакция. Это реальный случай из судебно-психиатрической практики и довольно часто встречается среди людей пожилого возраста, когда процессы торможения психики начинают давать сбой, то есть агрессия и несдержанность выходит на первый план.

Такая разрушительная агрессия характерна сейчас для состояния многих людей среднего возраста и даже молодого. Механизмы возникновения агрессия в сторону омоложения. Конечно, это связано с ситуацией, к которой приводят те гормональные изменения в нашем организме, обусловленные формированием стресса.