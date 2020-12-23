Клиника Charite отчиталась о лечении Навального с его согласия

Германская клиника Charite отчиталась о лечении российского оппозиционного блогера Алексея Навального. Немецкие врачи настаивают, что глава ФБК был отравлен "Новичком".

22 августа Алексей Навальный был госпитализирован бортом немецкой санитарной авиации в клинику Charite из омской больницы. Оппозиционер находился в коме, российским врачам удалось стабилизировать его состояние. После выхода из комы Навальный продолжал лечение в немецкой клинике.

"Особенности холинергического токсидрома позволили поставить диагноз отравления фосфорорганическими веществами, а именно — нервно-паралитическим веществом "Новичок". С введением антидотов и интенсивной терапии в Charite человек полностью выздоровел, — утверждается в опубликованной в The Lancet статье, описывающей клинический случай Навального.

Власти ФРГ обвинили Россию в отравлении Алексея Навального "Новичком", ссылаясь на результаты его анализов, сделанные в лаборатории Бундесвера и подтверждённые ОЗХО. Но так и не предоставили российской стороне никакой фактической документации, мотивируя своё решение запретом на передачу информации со стороны "отравленного".

В статье The Lancet уточняется, что отчёт клиники Charite опубликован по запросу издания и с согласия самого "берлинского пациента".