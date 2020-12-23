Врачи назвали лекарства, из-за которых могут лишить водительских прав

Некоторые водители предпочитают не употреблять перед поездкой даже квас или кефир, не говоря уже о приёме тех или иных лекарств.

Врачи перечислили медикаменты, из-за которых можно лишиться водительских прав.

Перед употреблением препаратов следует внимательно прочитать инструкцию, сообщает ToDay News Ufa.

Людям, которые управляют атвомобилем, нужно быть очень аккуратными, особенно в период лечения, отмечает врач-невролог Изета Елоева. Даже такой безобидный противовирусный препарат как "амиксин" может показать наличие в крови метамфетамина.

В состав некоторых кодеинсодержащих лекарств входит морфин, что тоже будет выявлено при анализе. Из-за наличия в крови следов наркотических веществ у гражданина могут изъять водительские права, сообщает Autonews.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей.