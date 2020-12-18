Бары признаны самыми опасными местами для посещения в пандемию

Французские учёные из Пастеровского института пришли к выводу, что в барах и ресторанах риск заражения коронавирусом намного выше, чем в магазине или в общественном транспорте.

Кроме того, на риск заражения влияет количество жильцов в доме. Риск инфицирования возрастает, если в семье есть дети школьного возраста.

По словам специалистов, посещение фитнес-клубов тоже может быть небезопасно. А вот в общественном транспорте риск заражения невысок.

Учёные провели опрос среди 25,6 тыс. человек. Плюс они проанализировали интервью с 3,4 тыс. коронавирусными пациентами, сообщает "Интерфакс".

Ранее учёные из Нидерландов провели исследование, которое показало, что самым опасным местом, где можно заразиться COVID-19, является лифт.