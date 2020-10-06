Голландские эксперты назвали место повышенного риска заражения COVID-19

Учёные из Нидерландов провели исследование, которое показало, что самым опасным местом, где можно заразиться COVID-19, является лифт.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого изучили стойкость аэрозольных капель в ограниченном пространстве лифтов больниц.

"Мы обнаружили, что обычно требуется 12-18 минут, прежде чем количество аэрозольных частиц уменьшится в 100 раз при нормальной работе как средних, так и больших кабин лифтов. При постоянно открытых дверях лифта это время сокращается до двух-четырёх минут", — сообщили учёные.

В данном случае поможет только ношение масок-респираторов медицинского класса, которые способны задерживать частицы аэрозоли с эффективностью более 95%.

Учёные из США утверждают: для того чтобы не допустить второй волны коронавирусной инфекции, каждый человек должен в нужном количестве принимать определённые витамины. Речь идёт о витаминах, которые способствуют укреплению иммунитета.