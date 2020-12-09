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Пушков ответил на слова Шахрая о распаде СССР

Общество

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего советника Бориса Ельцина о причинах, приведших к распаду Советского Союза.

Пушков ответил на слова Шахрая о распаде СССР

Ранее Сергей Шахрай, член КПСС с 1988 года, в 1991 году советник Бориса Ельцина, а ныне проректор МГУ, заявил в интервью газете "Взгляд", что в развале СССР виноват Михаил Горбачёв и коммунисты.

По мнению Сергея Шахрая, Советский Союз развалили Горбачёв и коммунисты, обиженные друг на друга после событий августа 1991 года, а Ельцин, Кравчук и Шушкевич лишь "подписали свидетельство о смерти".

"Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьез", — отметил Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что нынешние слова Шахрая не смогут изменить точку зрения, утвердившуюся в общественном сознании: многие до сих пор считают Беловежские соглашения, подписанные 8 декабря 1991 года, преступлением против государства.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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