С начала текущего учебного года российские вузы покинули 2,5 тысячи иностранных студентов.

Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"И по притоку иностранцев, и по отчислению никакой разницы нет. В период с 1 сентября по 30 ноября прошлого года и этого года отчислились по 2,5 тысячи студентов, мы взяли первые 50 вузов, где больше всего учится иностранцев", — пояснил чиновник.