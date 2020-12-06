С начала текущего учебного года российские вузы покинули 2,5 тысячи иностранных студентов.
Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"И по притоку иностранцев, и по отчислению никакой разницы нет. В период с 1 сентября по 30 ноября прошлого года и этого года отчислились по 2,5 тысячи студентов, мы взяли первые 50 вузов, где больше всего учится иностранцев", — пояснил чиновник.
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