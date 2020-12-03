В России запустили сайт с вакансиями для людей с инвалидностью

В России разработали сайт, на котором будут размещены вакансии для людей с инвалидностью. Ресурс запустили к Международному дню инвалидов.

Инициаторы проекта — пресс-служба сервиса по поиску работы Worki, общественная организация людей с инвалидностью "Перспектива" и фонд "Лучшие друзья", сообщает РИА "Новости".

Благодаря проекту "Работать может каждый" будет создана база с информацией о гражданах с инвалидностью, находящихся в поиске работы. На сайте можно публиковать вакансии и подбирать подходящие предложения о работе.

"На сайте проекта соискатели смогут найти ответы на вопросы про то, где искать работу, стоит ли сообщать об инвалидности в резюме, какие льготы положены сотруднику с инвалидностью и многое другое", — указано в сообщении компании.

Ранее "Правда. Ру" писала, что "Одноклассники" запустили сервис для поиска работы в соцсети.