Опрос показал, сколько денег россияне потратят на новогодние подарки

Социальная сеть "Одноклассники" совместно со специалистами исследовательского центра ResearchMe провели опрос, в котором приняли участие 2529 пользователей рунета.

Респонденты рассказали, когда начинают покупать подарки на Новый год для своих друзей и близких, а также о том, сколько денег готовы на это потратить.

Опрос показал, что 32% пользователей рунета приобретают новогодние подарки за 1-2 недели до праздника, 28% респондентов — за месяц, 17% делают это перед самым праздником.

Что касается расходов, то каждый пятый пользователь заявил, что на все подарки готов выделить от 3 до 5 тыс. рублей, 18% респондентов готовы потратить — от 1 до 3 тыс. рублей, а 13% — от 5 тыс. до 7 тыс. рублей. Более 9 тыс. рублей намерены потратить 11% опрошенных, от 7 до 9 тыс. рублей — 9%, не более 1 тыс. рублей — 10%. 20% респондентов сообщили, что пока затрудняются с ответом на данный вопрос.

В качестве подарка многие пользователи хотели бы получить деньги. Так ответили 36% респондентов, 21% опрошенных мечтают об электронике, 19% хотели бы получить в подарок поездку. 18% респондентов хотят на Новый год косметику и парфюмерию, и столько же - смартфон или планшет. 14% опрошенных заявили, что никакие подарки на Новый год их не интересуют.