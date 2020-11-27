Педиатр объяснил, почему не стоит отменять новогодние ёлки для детей

Запрет на проведения массовых праздничных мероприятий, в том числе и новогодних ёлок, может негативно отразиться на эмоциональном фоне детей.

"Школа, секции и кружки — это не только обучение, но и коллектив, социализация, творчество и формирование эмоционального фона у ребенка. Если мы отнимем это у детей, мы на корню загубим их потенциал: в будущем они не смогут принимать самостоятельных решений и видеть мир разносторонне. Как результат, это отразится и на России в целом: в будущем в стране не будет сильных управленцев, если уже сейчас лишить детей творчества и социализации", — сообщил в интервью URA. RU врач-педиатр Евгений Тимаков.

Многие дети уже переболели COVID-19 в лёгкой форме, поэтому не стоит отменять новогодние мероприятия. Отсутствие положительных эмоций может отрицательно отразиться на работе иммунной системы и общем развитии ребёнка.

Вопрос о переходе на дистанционное обучение, считает врач, даже не стоит обсуждать, так как даже дети из одной семьи могут учиться в одной школе, но в разных классах, а после уроков встречаться с друзьями.

Для того чтобы сохранить их иммунитет и способствовать творческому развитию детей запланированные новогодние мероприятия нужно обязательно проводить.

После Нового года заболевших детей будет гораздо меньше, считает врач.