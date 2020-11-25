В Кремле рассказали о возросшей тревоге россиян из-за COVID-19

В Кремле заявили о нарастании тревожных и пессимистических настроений в обществе на фоне пандемии COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оптимизма, к сожалению, [ситуация] не добавляет", — цитирует его слова РИА Новости.

Меры, принятые федеральным центром и регионами, позволят не допустить коллапса российской системы здравоохранения. Кроме того, всё предусмотрено для того, чтобы в случае необходимости оперативно ликвидировать те или иные проблемы, возникающие в регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус, скорее всего, будет приходить каждый год.

За последние сутки в России COVID-19 обнаружили ещё у 23 675 человек в 85 регионах. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве - 4685, Санкт-Петербурге - 3421 и в Московской области - 1005.