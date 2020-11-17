Бывший полпред президента в УрФО получил пост в "Ростелекоме"

Николай Цуканов, который до недавнего времени занимал полпреда президента в УрФО, перешел на работу в ПАО "Ростелеком". Об этом сообщает несколько уральских изданий со ссылкой на источники.

Цуканова назначили старшим вице-президентом телекоммуникационной компании.

"Николай Цуканов выполняет президентскую задачу. Владимир Путин поднимал вопрос о цифровизации промышленности, в том числе о необходимости реформирования системы управления лесным хозяйством. Была поставлена задача создать информационную систему для лесного комплекса, чтобы предотвратить бесконтрольный вывоз необработанной древесины. Тестовую версию программного комплекса необходимо внедрить к 1 января, запустить в полную силу — с 1 июля", — сообщил источник "Ура.ру".

Полпредом Цуканов работал с июня 2018 года по 9 ноября 2020-го. На его место президент назначил бывшего главу Минстроя России.