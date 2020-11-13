В России за сутки возросло до рекордного количество случаев заражения коронавирусом — 21 983. Прежний суточный максимум был зафиксирован 9 ноября (21 798 заражённых), сообщил оперштаб.

В общей сложности в стране инфицированы COVID-19 1 880 551 человек.

"Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 18 735, до 1 406 903. В стране выписывают более 18 тыс. пациентов уже третий день подряд. Доля выздоровевших россиян возросла до 74,8%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России третий день подряд превышает 400 — за минувшие сутки было зарегистрировано 411 смертей. В общей сложности из-за коронавируса в стране умерли 32 443 человека, или 1,73% заразившихся", — сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.