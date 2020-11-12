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Минкультуры подготовило проект о бесплатном втором высшем образовании

Министерство культуры РФ разработало законопроект, который позволит бесплатно получить второе высшее образование по некоторым творческим специальностям. на Документ находится на рассмотрении в правительстве.

Минкультуры подготовило проект о бесплатном втором высшем образовании

Для входа и участия творческих вузов в программе стратегического академического лидерства разработаны специальные критерии. Так, изменения внесены в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Кроме того, был утверждён новый стандарт — "Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов".

"Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно. Это режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы", — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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