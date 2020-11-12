Минкультуры подготовило проект о бесплатном втором высшем образовании

Министерство культуры РФ разработало законопроект, который позволит бесплатно получить второе высшее образование по некоторым творческим специальностям. на Документ находится на рассмотрении в правительстве.

Для входа и участия творческих вузов в программе стратегического академического лидерства разработаны специальные критерии. Так, изменения внесены в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Кроме того, был утверждён новый стандарт — "Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов".