Министерство культуры РФ разработало законопроект, который позволит бесплатно получить второе высшее образование по некоторым творческим специальностям. на Документ находится на рассмотрении в правительстве.
Для входа и участия творческих вузов в программе стратегического академического лидерства разработаны специальные критерии. Так, изменения внесены в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Кроме того, был утверждён новый стандарт — "Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов".
"Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно. Это режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы", — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.