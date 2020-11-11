В Варшаве начался марш националистов несмотря на "ковидный" запрет

Традиционный марш, организованный националистическими движениями начался в Варшаве. Акция посвящена 102-й годовщине восстановления независимости Польши.

Мэрия польской столицы в связи с ограничительными мерами по коронавирусу запретила марш.

В итоге его участники, организаторами которого традиционно являются деятели объединений националистического толка "Всепольская молодёжь" и "Национально-радикальный лагерь", решили провести марш на автомобилях и мотоциклах. Но много жителей Варшавы пришли на акцию пешком.

Ни о каком соблюдении социальной дистанции речи не идёт, многие не имеют масок, сообщает РИА "Новости". Участники собрались на площади Романа Дмовского и пошли по улицам под звуки петард, скандируя националистические лозунги.

Полицейские пока не вмешиваются в происходящее, но предупреждают в мегафон о незаконности мероприятия. Появилась информация о первых задержанных.