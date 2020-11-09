Действительный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Борис Бим-Бад прокомментировал изданию "Правда.ру" спорную ситуацию между главой ЦИК РФ и Минпросвещения о всероссийских каникулах во время многодневных выборов.

Ранее Элла Памфилова заявила, что президент России Владимир Путин дал поручение законодателям рассмотреть ее предложение о каникулах во время выборов. В Министерстве просвещения проинформировали, что сейчас это возможно на уровне отдельной школы, региона, но не всей страны.

"Последнее на меня произвело впечатление здравоосмысленная мысль и фразы. Действительно. Но это единственное, что мне кажется, здравым и осмысленным. Все остальное вообще мне кажется бурей в стакане воды. По сравнению с тем, что дети получили вместо школы какие-то отдельные отрывочные кадры на экране, по сравнению с этим все остальное просто чепуха. На самом деле будут ли здесь каникулы во время многодневного голосования или не будут, все останется по-прежнему трагичным, потому что мы столкнулись с очень страшным мировым явлением. На нашем веку впервые. Ведь мы только читали про чуму, про язву и все остальное, все это было от нас очень далеко. А сейчас мы столкнулись с этим чудовищным явлением, которое все перевернуло, со всем сталкивает нас впервые. Я не в силах поспеть за числом возникающих трудностей и проблем в связи с этим.

Как-то выборы и школьные каникулы у меня не вяжутся. Я услышал и от вас, что вам тоже это не совсем понятно, с какой целью. Мне очень жаль, но я даже до седых волос и понять не могу. Совсем непонятно и тоже, честно говоря, не нравится. Пусть наши голоса будут услышаны хотя бы чуть-чуть", — заявил Борис Бим-Бад в комментарии "Правде.Ру".