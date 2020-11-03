Малышева опровергла утверждение о "рабочем" артериальном давлении

Популярная телеведущая и приглашённый специалист-кардиолог её программы заявили, что люди массово ошибочно полагают, что существует понятие "рабочее" давление.

Врачи полагают, что давление либо нормальное, либо ненормальное.

"Не существует такого понятия как "рабочее давление". Давление бывает нормальное и ненормальное. Верхняя граница нормального давления должна быть не выше 130 миллиметров ртутного столба. При показателе давления в 150 необходимо принимать препараты каждый день ", — рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и гость её программы "Жить здорово" на Первом канале кардиолог Симон Мацкеплишвили.

Кардиолог напомнил, что популярные таблетки от гипертонии не лечат заболевание, а лишь стабилизируют давление.