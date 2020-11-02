Почему критикуют патриарха Кирилла?

В СМИ часто появляются сообщения, связанные с квартирами и домами, которые якобы принадлежат патриарху Кириллу. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что это имущество не имеет отношения к РПЦ.

Кто и зачем атакует патриарха и есть ли для этого основания? На эти вопросы в интервью "Правде.Ру" ответил священник, декан исторического факультета Свято-Тихоновского православного университета Андрей Постернак.