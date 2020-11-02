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Почему критикуют патриарха Кирилла?

В СМИ часто появляются сообщения, связанные с квартирами и домами, которые якобы принадлежат патриарху Кириллу. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что это имущество не имеет отношения к РПЦ.

Почему критикуют патриарха Кирилла?

Кто и зачем атакует патриарха и есть ли для этого основания? На эти вопросы в интервью "Правде.Ру" ответил священник, декан исторического факультета Свято-Тихоновского православного университета Андрей Постернак.

"То, что сказал Легойда, это и есть та позиция, которой мы все придерживаемся. В современных условиях, к сожалению, критика Церкви носит либо антиклерикальный, либо антихристианский характер. Часто эта критика переносится на конкретных людей: либо видных богословов, священников, либо на святейшего патриарха. Понятно, что это можно воспринимать как исключительно агрессивную кампанию, направленную против Церкви в целом.

Почему критикуют Церковь?

В современном мире при господстве либеральных ценностей вызывает протест всё, что связано с традиционными ценностями. Например, события в Польше. Там сейчас принимается более жёсткий закон о запрете абортов.

Это вызвало массовые протесты женщин. Это некая повсеместная кампания. Польша — это католическая страна, в которой эти ценности должны играть особую роль, поэтому, очевидно, всегда можно найти какой-то объект критики, а потом подрывать устои современного общества.

Церковь является хранительницей устоев, и, конечно, патриарх, вокруг которого Церковь сплачивается, является символом этих устоев. В этом смысле патриарх претерпевает такую критику, и мы можем это называть современным мученичеством любого человека, наделённого определённым саном или властью", — пояснил Постернак в интервью "Правде.Ру".

 

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