Сергей Миронов заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию

Глава справедливороссов проинформировал, что инфицировался коронавирусной инфекцией. Он сообщил о своём самочувствии и о том, что перешёл в режим самоизоляции.

Несмотря на болезнь, политик пообещал, что продолжит работу.

"Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат. В связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции", — написал глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он проинформировал, что на самоизоляции продолжит работу в дистанционном формате.

"Чувствую себя хорошо, планирую продолжить работать дистанционно. Буду находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам", — сообщил парламентарий.

Ранее лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил создать федеральный фонд для борьбы с коронавирусом.