Глава российского государства выразил надежду, что у его соотечественников останутся наилучшие качества, в которые он верит, и чем можно гордиться.
Среди этих качеств Путин назвал патриотизм, волю, работоспособность, взаимовыручку, творчество и способность справляться с казалось бы невыполнимыми задачами.
"Я верю, что неизменным останется главное, лучшие качества нашего народа — патриотизм, воля, творчество и работоспособность, взаимовыручка, способность удивлять мир, решая самые трудные казалось бы неразрешимые задачи", — сказал президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Эти качества глава государства перечислил, когда обратился к молодому поколению россиян.
"Многими вопросами и проблемами очень скоро придется заниматься молодым людям — гражданам России, которые сейчас растут и набираются опыта. Им предстоит отвечать на новые, может быть, гораздо более сложные вызовы. Они по-своему смотрят и на прошлое, и на настоящее, и на будущее", — сказал президент.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.