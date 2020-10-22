Путин назвал шесть лучших качеств россиян

Глава российского государства выразил надежду, что у его соотечественников останутся наилучшие качества, в которые он верит, и чем можно гордиться.

Среди этих качеств Путин назвал патриотизм, волю, работоспособность, взаимовыручку, творчество и способность справляться с казалось бы невыполнимыми задачами.

"Я верю, что неизменным останется главное, лучшие качества нашего народа — патриотизм, воля, творчество и работоспособность, взаимовыручка, способность удивлять мир, решая самые трудные казалось бы неразрешимые задачи", — сказал президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Эти качества глава государства перечислил, когда обратился к молодому поколению россиян.