"Аэрофлот" не будет наказывать пассажиров деньгами за опоздание на рейс

Крупнейшая российская авиакомпания отменила доплаты за билеты эконом-класса, если пассажир опоздал на рейс или вовсе по каким-либо причинам отказался от полёта.
Билеты эконом-класса, которые подлежат бесплатному обмену, должны быть куплены не ранее 16 октября. Ограничена и дата вылета.
"Аэрофлот" отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям. Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно", — говорится в сообщении авиакомпании.
Бесплатно обменять билет удастся, если пассажир обратится не позже чем через полчаса после вылета самолёта.
"Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в оформленном билете. Для изменения даты и переоформления билета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр авиакомпании", — уточняется в сообщении.
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