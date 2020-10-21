"Аэрофлот" не будет наказывать пассажиров деньгами за опоздание на рейс

Крупнейшая российская авиакомпания отменила доплаты за билеты эконом-класса, если пассажир опоздал на рейс или вовсе по каким-либо причинам отказался от полёта.

Билеты эконом-класса, которые подлежат бесплатному обмену, должны быть куплены не ранее 16 октября. Ограничена и дата вылета.

"Аэрофлот" отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям. Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно", — говорится в сообщении авиакомпании.

Бесплатно обменять билет удастся, если пассажир обратится не позже чем через полчаса после вылета самолёта.