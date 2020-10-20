В России планируют ввести налоговый вычет для физкультурников

Правительственная комиссия изучила поправки в налоговое законодательство, которые позволят вернуть часть денег россиянам, занимающимся в платных спортивных секциях.

Поправки подготовил Минфин по поручению президента РФ Владимира Путина, вскоре их внесут в Госдуму.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела предложенные поправки о налоговом вычете на физкультурно-оздоровительные услуги. Поправки предусматривают для россиян, которые ведут активный образ жизни, вычет по НДФЛ. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс по поручению главы государства подготовило Министерство финансов", — сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ.

Россияне, посещающие платные спортивные секции, могут рассчитывать на возврат максимально 15 с половиной тысяч рублей в год.