Правительственная комиссия изучила поправки в налоговое законодательство, которые позволят вернуть часть денег россиянам, занимающимся в платных спортивных секциях.
Поправки подготовил Минфин по поручению президента РФ Владимира Путина, вскоре их внесут в Госдуму.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела предложенные поправки о налоговом вычете на физкультурно-оздоровительные услуги. Поправки предусматривают для россиян, которые ведут активный образ жизни, вычет по НДФЛ. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс по поручению главы государства подготовило Министерство финансов", — сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ.
Россияне, посещающие платные спортивные секции, могут рассчитывать на возврат максимально 15 с половиной тысяч рублей в год.
"Сейчас социальные налоговые вычеты получают россияне, которые тратят средства для покупки лекарств, на медуслуги, на обучение, вкладываются в негосударственное пенсионное обеспечение или занимаются благотворительностью. Оздоровительный налоговый вычет будут определять по фактическим расходам. Максимальная сумма возврата составит 15,6 тысяч рублей", — отмечается в сообщении.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.