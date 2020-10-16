Стюардесса назвала места в самолёте, к которым не нужно прикасаться

Британская бортпроводница-блогер рассказала о тех местах в салоне самолёта, о которых не сразу догадаешься, что там может быть грязно.
Стюардесса среди грязных мест в лайнере назвала карман на спинке кресла, столик, вентиляционные отверстия и инструкции по технике безопасности.
"Советую не прикасаться к карману на спинке впереди стоящего кресла. Их чистят между полётами, но не дезинфицируют. Подумай обо всех этих грязных салфетках, пакетах для рвоты и мусоре, которые там были", — рассказала бортпроводница Кэт Камалани, у которой почти 300 тысяч подписчиков на TikTok, 50 тысяч — в Instagram и 33 500 — на YouTube.
Она посоветовала использовать хотя бы салфетку, прикасаясь к ручке двери туалета.
"Перед использованием столика, нужно продезинфицировать его. Я видела, как родители меняли на нём подгузник ребёнку и клали использованный в карман. Нужно быть осторожнее с вентиляционными отверстиями над креслами и инструкциями по технике безопасности. Они видели тысячи рук. Вытрите их, прежде чем прикоснуться к ним", — поделилась стюардесса с изданием Express.
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