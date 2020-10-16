Россия пока не поставляет за рубеж вакцину от коронавируса

Пока не заключено ни одного контракта на поставку отечественной вакцины от COVID-19 в иностранные государства, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что было бы целесообразно обеспечить вакциной россиян, а уже затем поставлять препарат заграницу.

"В настоящее время Россия пока не заключала соглашений с другими странами о поставке вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор"", — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве проинформировали, что должен пройти ещё один вид испытаний препарата.

"Пострегистрационные исследования вакцины "Эпиваккорона" начнутся в ближайшее время. Точная дата пока не определена", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую вакцину от COVID-19. В скором времени состоится регистрация третьей вакцины, разработанной московскими учёными.