Путин: "В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса"

Новосибирские учёные-вирусологи зарегистрировали вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил Путин.

Накануне регистрацию в течение недели ещё одной российской вакцины от COVID-19 анонсировали главы Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ.

"Начать хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", — сказал Президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

Глава государства также проинформировал о том, что вскоре будет зарегистрирована третья отечественная вакцина.