Путин: "В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса"

Новосибирские учёные-вирусологи зарегистрировали вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил Путин.
Накануне регистрацию в течение недели ещё одной российской вакцины от COVID-19 анонсировали главы Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ.
"Начать хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", — сказал Президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.
Глава государства также проинформировал о том, что вскоре будет зарегистрирована третья отечественная вакцина.
"Насколько я знаю, у нас на подходе ещё третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук", — уточнил Путин, отметив, что важно наращивать производство российских вакцин от коронавируса и поставок их внутри страны.
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