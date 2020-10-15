Минздрав: риск инсульта при COVID в шесть раз выше, чем при гриппе

Врач-кардиолог рассказал, как влияют инфаркты и инсульты на течение болезни при инфицировании коронавирусом, и насколько вырастает вероятность смерти пациента при сочетании этих заболеваний с COVID-19.

"Риск возникновения инсультов при новой коронавирусной инфекции в шесть раз выше, чем при гриппе. Сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с коронавирусом, они являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании. Эти заболевания не увеличивают риск заболеть коронавирусом, но определяют более тяжёлое течение болезни", — заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Он проинформировал, что вид заболеваний существенно увеличивает риск смерти при коронавирусе.