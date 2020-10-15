В Якутске, Махачкале и Казани живёт больше всего сладкоежек

Якутск, Махачкала и Казань возглавили рейтинг российских городов с наибольшим числом жителей, которые любят сладкие кондитерские изделия.

Самые крупные мегаполисы России в десятку "городов-сладкоежек" не вошли, выяснили социологи.

"Самые большие любители сладкого живут в Якутске, Махачкале и Казани. В десятку "городов-сладкоежек" вошли также Челябинск, Омск, Тамбов, Иваново, Ростов-на-Дону, Пермь, и Воронеж", — говорится в социологическом опросе, проведённом исследовательским агентством Zoom Market в октябре 2020 года.

Три крупнейших города России в ТОП-10 не вошли. Москва заняла 24 место, Санкт-Петербург 21-е, а Новосибирск — 20-е.