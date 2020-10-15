Якутск, Махачкала и Казань возглавили рейтинг российских городов с наибольшим числом жителей, которые любят сладкие кондитерские изделия.
Самые крупные мегаполисы России в десятку "городов-сладкоежек" не вошли, выяснили социологи.
"Самые большие любители сладкого живут в Якутске, Махачкале и Казани. В десятку "городов-сладкоежек" вошли также Челябинск, Омск, Тамбов, Иваново, Ростов-на-Дону, Пермь, и Воронеж", — говорится в социологическом опросе, проведённом исследовательским агентством Zoom Market в октябре 2020 года.
Три крупнейших города России в ТОП-10 не вошли. Москва заняла 24 место, Санкт-Петербург 21-е, а Новосибирск — 20-е.
"Рейтинг был сформирован на основании трёх вопросов: "Скажите, вы любите сладкое? Как часто вы едите сладкое? Какие сладкие продукты вы предпочитаете?". Самыми популярными сладостями у россиян стали: чай и кофе с сахаром (41%), различная сладкая выпечка (22%), шоколад (16%), мёд (8%), варенье (6%), конфеты (4%), сладкая газировка (2%) и сгущённое молоко (1%). 19% россиян, попавших в выборку, не употребляют сладкое и только 3% из них — по состоянию здоровья", — рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров.
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.