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Туроператоры назвали популярные зимние места отдыха россиян

Отечественные горнолыжные курорты, "Русская Лапландия" — Заполярье в Мурманской области, Байкал, Сахалин и горячие источники в Тюменской области могут стать популярными у россиян для отдыха предстоящей зимой.

Туроператоры назвали популярные зимние места отдыха россиян

Для российских туристов станут привлекательными места, где можно будет увидеть настоящую зиму, считают в АТОР.

"На наш взгляд, зимой будет повышенный спрос на экзотическую зиму с необычной природой и горнолыжные туры. Этой зимой может привлечь внимание Заполярье, которое туроператоры называют "Русской Лапландией". У туристов могут быть популярны поездки на Ямал, на горячие источники в Тюмень, на Байкал, на Сахалин и в другие регионы, где можно увидеть настоящую зиму", — сказала на онлайн-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она полагает, что внутренние чартерные авиарейсы увеличат поток российских туристов в "Русскую Лапландию".

"Северные регионы всегда продавались зимой, но сложившаяся ситуация даёт им новую "упаковку" и второе дыхание. "Русская Лапландия" была невероятно востребована. Китайских туристов там было чуть ли не больше, чем российских. Они приезжали смотреть на северное сияние. В этом году запуск чартеров одного из крупнейших туроператоров, на наш взгляд, простимулирует внутренний спрос", — отметила Ломидзе.

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