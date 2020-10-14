Туроператоры назвали популярные зимние места отдыха россиян

Отечественные горнолыжные курорты, "Русская Лапландия" — Заполярье в Мурманской области, Байкал, Сахалин и горячие источники в Тюменской области могут стать популярными у россиян для отдыха предстоящей зимой.

Для российских туристов станут привлекательными места, где можно будет увидеть настоящую зиму, считают в АТОР.

"На наш взгляд, зимой будет повышенный спрос на экзотическую зиму с необычной природой и горнолыжные туры. Этой зимой может привлечь внимание Заполярье, которое туроператоры называют "Русской Лапландией". У туристов могут быть популярны поездки на Ямал, на горячие источники в Тюмень, на Байкал, на Сахалин и в другие регионы, где можно увидеть настоящую зиму", — сказала на онлайн-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она полагает, что внутренние чартерные авиарейсы увеличат поток российских туристов в "Русскую Лапландию".