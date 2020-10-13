В России будет целесообразным ввести ограничения на распространение некоторых компьютерных игр.

Такое мнение выразил председатель общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

"Неслучайно все владельцы интернет-бизнесов запрещают своим детям в них играть или же ограничивают даже общение в соцсетях. К сожалению, чужие дети — это источник дохода. Проблема общества в том, что это наши дети стреляют в нас же иной раз. Я бы поднял вопрос о сертификации этих игр и запрещении деструктивных игр", — пояснил правозащтник.