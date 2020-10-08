Минздрав призвал россиян провести выходные дома

Ведомство призвало россиян не выходить без надобности из дома в ближайшие выходные.

"Минздрав рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19. В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости ", — сказал помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов.

Он напомнил, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, правила гигиены и использовать медицинские маски.