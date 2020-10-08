Минздрав призвал россиян провести выходные дома

Ведомство призвало россиян не выходить без надобности из дома в ближайшие выходные.
"Минздрав рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19. В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости ", — сказал помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов.
Он напомнил, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, правила гигиены и использовать медицинские маски.
"Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости коронавирусом. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на неё, связанного с ростом числа заболевших", — подчеркнул Кузнецов.
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