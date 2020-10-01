В четвёртый раз за год АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada

Отечественные автомобили Lada подорожали в четвёртый раз в течение 2020 года.

"Базовая Lada 4×4 подорожала на 1,5%, до 582 тысяч рублей, Lada Granta в кузове седан — на 1,7%, до 484 тысяч рублей, Granta лифтбэк — на 1,8%, до 503 тысяч, Granta универсал — на 1,6%, до 511 тысяч, а Largus универсал — на 1,5%, до 646 тысяч.

Lada Largus фургон и Lada Vesta стали дороже на 2,1%: теперь эти машины обойдутся в 633 и 668/749 тысяч рублей соответственно (седан/универсал). Стоимость Lada Xray поднялась на 1,1% — до 654 тысяч, Lada Niva — на 1,6%, до 738 тысяч рублей", — говорится в сообщении на сайте компании АвтоВАЗ.

Аналитики автоотрасли прогнозировали рост стоимости отечественных автомобилей из-за увеличения рублёвой стоимости импортных комплектующих: их доля велика в российских машинах.