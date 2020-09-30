Доктор Комаровский рассказал, почему плачут дети

Доктор Комаровский продолжает поморгать советами молодым родителям.

В своем блоге Instagram он поделился отрывком из своей новой книги "365 советов на первый год жизни вашего ребенка".

По мнению доктора, плач у детей вызывают несколько причин. Среди них инстинктивная составляющая, заключающаяся в крике о помощи, неудовлетворенные физиологические потребности и боль.

"Ощущение боли — непременный спутник множества болезней. Поэтому, если плач имеется, а найти ему объяснение не удается, приходится думать о болезнях и пытаться обнаружить причины плача вместе с врачом…", — резюмировал доктор Комаровский.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как доктор Комаровский отпраздновал День рождения своей внучки.