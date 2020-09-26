Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ходченкова признана главной российской актрисой десятилетия
Взрыв прогремел на автомойке в Сочи. Есть пострадавший
Наиля Аскер-Заде рассказала, как подхватила коронавирус
Пилот потерпевшего крушения Ан-26 жаловался матери на самолёт
Павел Прилучный признался, что впервые вздохнул свободно после развода
Лукашенко выразил соболезнования украинскому народу
Диетолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов
Рудковская рассказала о ссорах с Плющенко
В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую

Доктор Комаровский празднует день рождения внучки на свежем воздухе

Доктор Комаровский подал пример для семейного торжества.

Свой выходной на природе решил провести и доктор Комаровский. Тем более в его семье сегодня есть повод для домашнего праздника. Дедушка и его именинница-внучка сидят, обнявшись, на улице, наслаждаясь теплыми лучами солнца.

"День рождения любимой внучки! Гуляем! Конечно же на свежем воздухе. Синоптики угрожают, что сегодня последний почти летний день. Повезло. И с внучкой, и с погодой…" — поделился доктор. ⁣

А как может быть иначе у человека, который выступает за формирование здоровых и правильных привычек у населения России? Только собственный пример!

Последние материалы
МОК: только вакцина может спасти Токио-2021
Доктор Комаровский празднует день рождения внучки на свежем воздухе
У пенсионера из Санкт-Петербурга украли 115 миллионов рублей
Сергей Жуков попрощался с образом сладкоголосого ловеласа
Ходченкова признана главной российской актрисой десятилетия
Взрыв прогремел на автомойке в Сочи. Есть пострадавший
Стало известно, где находится уборщица, случайно выигравшая на выборах
Наиля Аскер-Заде рассказала, как подхватила коронавирус
Пилот потерпевшего крушения Ан-26 жаловался матери на самолёт
Павел Прилучный признался, что впервые вздохнул свободно после развода
Популярное
Российский шоу-бизнес
Кристина Асмус находится под капельницей в тяжёлом состоянии

Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.

Кристина Асмус находится под капельницей в тяжёлом состоянии
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Мир. Новости мира
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Мир. Новости мира
Брюссель официально отказал Лукашенко в праве быть президентом
Общество
Михаил Горбачёв похвалил протестующих в Белоруссии
Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер
Комментарии
Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Никита Джигурда: за рулем джипа Михаила Ефремова была Дарья Белоусова
Грядет ли в Европе четвертый рейх?
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников