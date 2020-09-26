Доктор Комаровский празднует день рождения внучки на свежем воздухе

Доктор Комаровский подал пример для семейного торжества.

Свой выходной на природе решил провести и доктор Комаровский. Тем более в его семье сегодня есть повод для домашнего праздника. Дедушка и его именинница-внучка сидят, обнявшись, на улице, наслаждаясь теплыми лучами солнца.

"День рождения любимой внучки! Гуляем! Конечно же на свежем воздухе. Синоптики угрожают, что сегодня последний почти летний день. Повезло. И с внучкой, и с погодой…" — поделился доктор. ⁣

А как может быть иначе у человека, который выступает за формирование здоровых и правильных привычек у населения России? Только собственный пример!