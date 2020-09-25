Роспотребнадзор напомнил, как защититься от COVID и ОРВИ

Как россиянам защититься от двух самых распространённых сейчас болезней — коронавируса и ОРВИ — напомнили специалисты Роспотребнадзора.

"Первое правило — личная гигиена, нужно чаще мыть руки и дезинфицировать поверхности предметов. Также следует вести здоровый образ жизни, чтобы организм эффективнее сопротивлялся инфекции. Это полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическая активность", — говорится в публикации Роспотребнадзора.

Также ведомство напомнило о необходимости соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.