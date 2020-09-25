Как россиянам защититься от двух самых распространённых сейчас болезней — коронавируса и ОРВИ — напомнили специалисты Роспотребнадзора.
"Первое правило — личная гигиена, нужно чаще мыть руки и дезинфицировать поверхности предметов. Также следует вести здоровый образ жизни, чтобы организм эффективнее сопротивлялся инфекции. Это полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическая активность", — говорится в публикации Роспотребнадзора.
Также ведомство напомнило о необходимости соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.
"Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем при чихании, кашле, поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. Другим важным элементом является правильное ношение маски, благодаря которой ограничивается распространение вируса. Её нужно плотно закрепить, не касаться ее руками, менять, не использовать вторично. Использованную маску нужно выбросить в отходы", — говорится в сообщении.
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