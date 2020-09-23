Чтобы дети читали книги, надо менять школьную программу, считает Маркс

Учителя и родители жалуются, что дети перестали читать, но почему они не читают, никого не интересует. Такое мнение высказала эксперт Анна Маркс.

"Читают почти все произведения школьной программы только 15% учеников. Программа перегружена сложными для понимания произведениями, в то время как литература о сверстниках и актуальных проблемах современности отсутствует. Если мы хотим, чтобы книги хоть как-то конкурировали с TikTok за внимание школьников, необходимо идти детям навстречу и разбавлять трудную классику интересными в их возрасте авторами", — считает ректор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

В результатах исследования Института говорится о предпочтениях школьников в современной литературе, а также о том, какие книги ученики хотели бы убрать из программы.