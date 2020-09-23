Учителя и родители жалуются, что дети перестали читать, но почему они не читают, никого не интересует. Такое мнение высказала эксперт Анна Маркс.
"Читают почти все произведения школьной программы только 15% учеников. Программа перегружена сложными для понимания произведениями, в то время как литература о сверстниках и актуальных проблемах современности отсутствует.
Если мы хотим, чтобы книги хоть как-то конкурировали с TikTok за внимание школьников, необходимо идти детям навстречу и разбавлять трудную классику интересными в их возрасте авторами", — считает ректор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
В результатах исследования Института говорится о предпочтениях школьников в современной литературе, а также о том, какие книги ученики хотели бы убрать из программы.
"Школьники не хотят читать "Войну и мир" Толстого, "Преступление и наказание" Достоевского, "Тихий Дон" Шолохова, "Мёртвые души" и "Тарас Бульба" Гоголя, "Обломов" Гончарова, "Мастер и Маргарита" Булгакова, "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. Должны быть в школьной программе, среди отечественных произведений, названы "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева, "Generation "П" Виктора Пелевина, "Смерть Ахиллеса" Бориса Акунина, рассказы братьев Стругацких и Сергея Довлатова", — говорится в исследовании Института прогрессивного образования.
К такому выводу пришли папарацци, запечатлевшие голливудскую актрису с дочкой во время шопинга.