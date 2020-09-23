Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.
Девочку нашли 22 сентября. Сейчас она находится под наблюдением психологов. Её мать утверждает, что в семье не было никаких конфликтов.
"Я не ругалась с ней и ничего не делала. Главное, что она жива. Но я считаю, что есть какие-то заинтересованные лица, которые делают так, чтобы меня как-то очернить. Хотя самое страшное, что я сделала, — это попросила разобрать стиральную машинку, например", — сообщила Славина.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".