Найденная в Москве дочь дизайнера говорит "жуткие вещи"

Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.

Девочку нашли 22 сентября. Сейчас она находится под наблюдением психологов. Её мать утверждает, что в семье не было никаких конфликтов.