В Петербурге введут наказание за прогулки по крышам домов

Власти Петербурга хотят ужесточить наказание за несанкционированные экскурсионные прогулки по крышам городских домов.

"Надо усилить ответственность за… взлом чердачных дверей, незаконное проникновение… на крыши. Мы договорились создать рабочую группу и посмотреть, что можно сделать в рамках законодательства", — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница и парень упали в субботу с крыши во время экскурсии, которую с нарушением требований безопасности проводили несертифицированные экскурсоводы.