Власти Петербурга хотят ужесточить наказание за несанкционированные экскурсионные прогулки по крышам городских домов.
"Надо усилить ответственность за… взлом чердачных дверей, незаконное проникновение… на крыши. Мы договорились создать рабочую группу и посмотреть, что можно сделать в рамках законодательства", — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства.
Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница и парень упали в субботу с крыши во время экскурсии, которую с нарушением требований безопасности проводили несертифицированные экскурсоводы.
"Нужно обеспечить защиту крыш от незаконных экскурсий, включая установку сигнализации на чердачные двери, "жёстко поступать" с управляющими компаниями, которые не обеспечивают должный контроль за доступностью чердаков и подвалов. Это касается не только тех, кто хочет посмотреть красоты нашего города, это, прежде всего, антитеррористическая защищенность", — отметил Беглов.
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