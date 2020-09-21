Пособия для безработных с детьми предлагают сделать бессрочными

Профсоюзы предложили выплачивать постоянно пособие по безработице россиянам с детьми, а также увеличить сумму этих пособий. ФНПР предложила оформить эту инициативу как дополнение к трёхстороннему договору между профсоюзами, работодателями и кабмином РФ.

"Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить и выплачивать на постоянной основе пособие по безработице для граждан с детьми. Соответствующая идея была предложена в качестве дополнения к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы", — рассказал газете "Известия" советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных.

Он полагает, что отчасти инициатива профсоюзов уже реализуется, когда на время пандемии семьям с детьми выплачивают дополнительные пособия. Профсоюзы хотят сохранить эту меру поддержки.