Глава управления саннадзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун поделилась, что при составлении меню для учащихся теперь могут учитывать не только состояние здоровья, но и религию.
"Предусмотрено, впервые это прописано, школа может учитывать национальные, региональные особенности при составлении меню… Если это религиозные, то в субъекте, наверное, в целом особенности питания религиозные, это же не один человек. Это решается на уровне школы", — рассказала Шевкун на вебинаре "ПРО питание: диалог ОНФ с Роспотребнадзором".
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.