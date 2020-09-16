Доплаты за классное руководство могут лишить, заявили в Минпросвещения

Доплата может быть отменена из-за ненадлежащего исполнения педагогом своих обязанностей как классного руководителя.

"Применительно к порядку, установленному при распределении учебной нагрузки на новый учебный год, в коллективном договоре могут быть предусмотрены положения, связанные с осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах. Возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному руководству", — говорится в разъяснении Минпросвещения РФ, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Обязанности классных руководителей в России осуществляют более 74 процентов учителей.