Доплата может быть отменена из-за ненадлежащего исполнения педагогом своих обязанностей как классного руководителя.
"Применительно к порядку, установленному при распределении учебной нагрузки на новый учебный год, в коллективном договоре могут быть предусмотрены положения, связанные с осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах. Возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному руководству", — говорится в разъяснении Минпросвещения РФ, опубликованного на официальном сайте ведомства.
Обязанности классных руководителей в России осуществляют более 74 процентов учителей.
"При регулировании вопросов, связанных с классным руководством, рекомендуется использовать тот же порядок, что и при распределении учебной нагрузки на новый учебный год. Если классное руководство возложено на педагога не с начала месяца, то размер вознаграждения будет исчисляться пропорционально отработанному времени", — разъяснило Министерство.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.